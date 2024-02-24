عقدة ملعب لوبومباشي مستمرة.. الأندية المصرية تواصل السقوط أمام مازيمبي بالكونغو

استمرت عقدة ملعب لوبومباشي الخاص بنادي مازيمبي أمام الأندية المصرية ولم يستطيع أي نادي مصري الفوز على مازيمبي على أرضه ملعب لوبومباشي.

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا.

كما لم يتمكن أي نادي مصري من تحقيق التعادل مع مازيمبي على أرضه في لوبومباشي ولم يستطيع أي نادي مصري تسجيل أي هدف في مازيمبي على أرضه.

ولعبت الفرق المصريه أمام مازيمبي في ملعب لوبومباشي9 مباريات بتواجد 6 أندية مختلفة لم ينجح احد في الفوز أو التعادل أو التسجيل.

كانت البداية في 2012 بخسارة الأهلي 2-0 من مازيمبي في الكونغو ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس العام 2012 تلقى الزمالك خسارة 2-0 من مازيمبي أيضا في دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض الزمالك لخسارة في 2014 من مازيمبي بهدف في دوري أبطال أفريقيا.

وانضم فريق سموحة لضحايا مازيمبي بالخسارة 1-0 في دوري أبطال أفريقيا عام 2015 .

وتلقى الإسماعيلي هزيمة بثنائية نظيفة من مازيمبي في لوبومباشي عام 2018 فس دوري أبطال أفريقيا.

وفي 2019 كانت الخسارة الثالثة للزمالك ضد مازيمبي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى المصري البورسعيدي الهزيمة من مازيمبي في 2022 بنتيجة 2-0 الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر بيراميدز من مازيمبي في 2022 في الكونفدرالية الإفريقية بهدفين دون رد ثم تلقى الهزيمة في 2024 بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أفريقيا لتستمر العقدة التاريخية.