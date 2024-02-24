الولايات المتحدة تؤكد أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سريلانكا

السبت 24/فبراير/2024 - 12:50 م

أكدت الولايات المتحدة أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سريلانكا، بما في ذلك حرية التعبير.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد ريتشارد فيرما مع رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينج ووزير خارجيته علي صبري في العاصمة كولومبو.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأن المسئول الأمريكي ألقى الضوء على دعم الولايات المتحدة للتعافي الاقتصادي في سريلانكا، بما في ذلك من خلال 270 مليون دولار من الدعم الاقتصادي وتمويل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بقيمة 553 مليون دولار لدعم محطة غرب كولومبو الدولية.

كما ناقشا التقدم المحرز في برنامج صندوق النقد الدولي في سريلانكا، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة التي تهدف إلى وضع سريلانكا على طريق النمو الاقتصادي المستدام.

واستكشف الجانبان فرص تعميق التعاون الدفاعي والبحري بين الولايات المتحدة وسريلانكا، بما في ذلك تعزيز قدرات البحرية السريلانكية لحماية الأمن القومي وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ أكثر استقرارًا.