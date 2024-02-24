أكرم القصاص: تطوير "رأس الحكمة" الصفقة الأكبر في تاريخ الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إنّ تطوير مدينة راس الحكمة هي الصفقة الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، موضحًا: "طوال الوقت، كان يتم الحديث عن البنية الأساسية التي تم وضعها على مدى السنوات العشرة الماضية، فلدينا ثروات طبيعية وثروات مختلفة تحتاج لأفكار مختلفة لإدارتها".

وأضاف "القصاص"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "ثمّة تنافس كبير في العالم حول جذب الاستثمارات المعروفة باسم الأموال الساخنة في ظل الأزمات الكبرى".

وتابع: "ما حققناه في البنية الأساسية على مدار السنوات الماضية يجيب على أسئلة كثيرة، كما أن دخول 35 مليارات دولار شرايين الاقتصاد المصري رقم غير مسبوق سيؤدي إلى حدوث انتعاش وتعديل لفكرة سعر الصرف، كما أن مصر في حاجة إلى ممرات لإقامة تنمية حقيقية مستدامة، وكان الساحل الغربي حتى سنوات قليلة قبل تدشين العلمين الجديدة يتم الحديث عنه في إطار الألغام، وعندما طهّرت الدولة هذا الأمر أصبحنا أمام مجتمع حقيقي وثروة قابلة للتنمية".