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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في حي الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حي الزيتون في مدينة غزة، واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدد من الآليات العسكرية قرية التوانة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، واقتحم الاحتلال منطقة في مدينة قلقيلية، ونشر الاحتلال الإسرائيلي قناصته فوق أسطح المباني العالية داخل المدينة، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية عربونة شمال شرق ‎مدينة جنين.

وأمس الجمعة، اعتدى عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، على مجموعة شبان فلسطينيين بالضرب، كما استولوا على سيارتهم ونقلوها بواسطة شاحنة كبيرة إلى إحدى المستعمرات القريبة من مسافر يطا جنوب الخليل.  

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