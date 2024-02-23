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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ارتفاع الطلب على السندات الدولارية في مصر

سندات دولارية
سندات دولارية
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ارتفع حجم الطلب علي السندات الدولارية في مصر مع إعلان الحكومة إطلاق اكبر مشروع استثماري مباشر بقيمة 35 مليار دولار بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة .
وصعدت الطلبات المقدمة علي السندات الدولارية المقرر استحقاقها لأجل 26 عاما و المستحقة بحلول 2050، وفقا لتقارير تريدويب .
وصعدت السندات لأجل عامين لأعلى مستوي لها منذ عام .
وفي سياق متصل هوي سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه الى اقل من 56 جنيه مع إعلان الحكومة صفقتها الاستثمارية الكبري مع دولة الإمارات .
واعلنت رئاسة مجلس الوزراء قبل قليل ضخ استثمارات إماراتية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في مشروع تطوير رأس الحكمة يسمح بإنشاء وتطوير المدن الجديدة في مطروح وسيدي براني والسلوم علي مساحة 170.8 مليون متر مربع بما يعادل 40 الف فدان علي الاقل، يتضمن مركزا للمال والأعمال العالمي و مطارا دوليا و مدن عمرانية جديدة ومراكز لوجيسيتية وسياحية .
 

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