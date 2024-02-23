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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نائب بالشيوخ: صفقة "رأس الحكمة" رد قاطع على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري

محمد البدري
محمد البدري
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قال النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأضاف" البدري" فى تصريحات صحفية، أن مشروع تطوير مدينة" رأس الحكمة" يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككين ، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى.

وأشار إلي أن المشروع يشمل فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، بما يعزز من خطة الدولة التنموية للتنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن توفير مئات الالاف من فرص العمل للشباب.

وتابع: إن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، وهو ما سيحل أهم أزمة حاليا وهي الشح الدولاري الذي أثر على ارتفاع كل أسعار السلع.

النائب محمد البدري راس الحكمة