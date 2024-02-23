حاول مساعدة مصاب بحادث.. سيارة نقل تطيح بسائق أعلي الطريق الإقليمي

لقي سائق سيارة نقل مصرعه جراء اصطدام سيارة به أثناء توقفه ومحاولته مرور الطريق لتقديم يد العون والمساعدة لسائق ملاكي أصيب جراء اصطدام سيارة به وفر قائدها هاربا أعلي الطريق الإقليمي بمدينة الشيخ زايد.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي الطريق الإقليمي بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص شاهد تعرض سائق ملاكي لحادث تصادم فقام بالتوقف والترجل من سيارته وأثناء محاولته عبور الطريق لمساعدة سائق الملاكي والتي كانت قد اصطدمت بها أخري وفر قائدها هاربا، اصطدمت به سيارة نقل مما تسبب في مصرعه.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب في الحادث الأول إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث الذي اودي بوفاة سائق النقل، وتبحث الأجهزة الأمنية عن السائق المتسبب في الحادث الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.