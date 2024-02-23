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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات في مدينة جنين وتداهم عدة منازل بالخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة قرى شمال شرق مدينة جنين، وجابت آليات الاحتلال العسكرية عدة شوارع وأحياء، وقام الاحتلال بتكثيف عدد جنوده في محيط قرية كفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين. 

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحم الاحتلال عدة قرى في محافظة الخليل، منها قرية الرماضين وبلدتي السموع وإذنا، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في قرية الرماضين وبلدة السموع جنوب الخليل، كما داهم الاحتلال عدد من المنازل، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

قوات الاحتلال حملة اقتحامات الخليل مدينة جنين