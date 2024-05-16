أبو الغيط: البوصلة الأخلاقية للأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى الاتجاه الصحيح

قال الامين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن البوصلة الأخلاقية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش تشير إلى الاتجاه الصحيح الذي يعبر عن قيم المنظمة الدولية والقانون الدولي في مواجهة الاحتلال، وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية.

وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.

تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

ويبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد دعا إلى عمل عربي مشترك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية التي تم خلالها التوافق على مسودة البيان الختامي.

وستنظر القمة العربية في البحرين في عدد من مشاريع القرارات والمقترحات المقدمة من الدول العربية، من بينها الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب مشروع لبيان القمة.