العمل: ختام فعاليات البرنامج التدريبي المجاني لشباب كفر الشيخ

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة لحام المعادن لعدد 8 متدربين من الشباب من أبناء المحافظة، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بفوه، والذي يعتبر أحد أهم المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل والتي تعمل ضمن منظومة التدريب المهني وتقديم برنامج تدريبية وفق متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لرؤية الوزارة فى مشروع "مهني 20230" لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف البرامج التدريبية للشباب من الجنسين فى المحافظات خاصة فى قرى حياة كريمة لتنمية مهارات وقدرات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف مدير المديرية أنه شهد فعاليات الختام والذي أشاد بالمستوى المهني والمهاري للمتدربين من خلال فريق عمل، ومؤكدًا أن تلك البرامج تأتي فى ضوء تنفيذ الخطة التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة من خلال تقديم الخدمات التدريبية في مجال التدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

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