"أكاديمية المعلمين": مد باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023.

وتم مد فترة التقدم من يوم الأحد 25/ 2/ 2024 حتى يوم الثلاثاء 27/ 2/ 2024

ويقوم المعلم بالآتي:

1- الدخول على الموقع الألكتروني www.pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيداً.

2- حجز الحقيية الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

3- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الالكتروني بدقة حيث يتم ارسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الالكتروني (فوری بای).

4- الأطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيداً قبل حجز ميعاد الاختبار.

5- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبعاً للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

6- يقوم المستهدف باحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له:

• صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة.

• صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

• طابع الشهيد.

• صورة إيصال سداد فوری باي.

7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.