فيفي عبده: ليلى عبداللطيف خافت مني وزودت عمري 10 سنين

علقت الفنانة فيفي عبده على تنبؤ خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف لها بالوفاة في عمر الثمانين، وقالت خلال استضافتها مع الإعلامي اللبناني محمد قيس:"قابلتها في الطيارة وعبرت لها عن عدم رضائي ورغبتي في الحياة لعمر أطول".

وتابعت فيفي مازحة: " كنا في الطيارة وخافت مني قالت لي خلاص عمر الـ90"، ليرد محمد قيس عليها قائلا: "العمر بيد الله".

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان مسلسل "شغل في العالي" الذي عرض عام 2022، بطولة فيفي عبده وشيرين رضا ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.