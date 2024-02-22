الأحد المقبل.. "التنمية الثقافية" تقيم أمسية بعنوان "شعراء من الفيوم"

يقيم بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، أمسية شعرية بعنوان "شعراء من الفيوم".

ويشارك في الأمسية الشعراء: محمد حسني إبراهيم، ومصطفى عبد الباقي، وأشرف أبو جليل، ومحمد حميدة، وأحمد حافظ، وأحمد عبدالقادر، ومحمد شاكر.، ويديرها بشك نقدي الناقد: أشرف عبد المنعم، بمصاحبة الفنان الكبير: عهدي شاكر.

ويذكر أن مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى – بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ، يقيم مساء اليوم الخميس، حفل غنائي موسيقي لفرقة "فلكوريتا".

ويتضمن الحفل تقديم مجموعة من الأغانى الفولكورية تجمع بين الفولكلور الفلاحى والصعيدى منها : "مربعات ابن عروس"، "متى اشوفك"، "بص علي الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "تعالي"، "أنا الي ببيع ياسمين"، "والنبي يا غزال"، "لوما يا لوما"، "على مين"، "بيبة"، "يا بهية"، "سلم على"، "العتبة جزاز".