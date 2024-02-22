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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير المالية الإسرائيلي يطالب نتنياهو ببناء آلاف الوحدات السكنية بـ"معاليه أدوميم"

وزيرالمالية الاسرائيلي
وزيرالمالية الاسرائيلي سموتريتش
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طالب وزيرالمالية الإسرائيلي سموتريتش، نتنياهو بالموافقة فورا على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية بمعاليه أدوميم والمنطقة بأكملها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد سموتريتش، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أنه يجب أن يكون الرد على الهجوم الخطير في معاليه أدوميم أمنيا حازما واستيطانيا أيضا.

وذكرت وسائل الإعلام، أن منفذا إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم وهوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة، فيما استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وزيرالمالية الاسرائيلي سموتريتش معاليه أدوميم مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس