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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الأحد.. بدء إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أعلنت البورصة المصرية بداية العمل بإعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع معايير الإدراج بمؤشرات أسعار الأسهم يوم الأحد المقبل الموافق 25/2/2024.

وقالت البورصة: "انطلاقاً من حرصها الدائم على التطوير المستمر لكل الأدوات والآليات المتاحة للمتعاملين فى سوق المال المصرى وفى ضوء تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير فقد أعدت البورصة المصرية ضوابط لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات البورصة، وورد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14/2/2024، وبناءً عليه نود الإحاطة بأن تقسيم الأسواق سيصبح اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 25/2/2024".

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