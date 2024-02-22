«السبكي» يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل دعم الاستثمار الصحي

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ستيف لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، ووفد مجلس الأعمال الأمريكي المصري لبحث سبل دعم الاستثمار الصحي، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر.

شمل وفد مجلس الأعمال الأمريكي كلًا من أنَّا بروس، مديرة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وجينا ارتسو مساعد مدير مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

يأتى اللقاء كأحد مخرجات مؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2024 )، الذي شاركت هيئة الرعاية الصحية بفعالياته خلال الفترة من 29 يناير - 1فبراير 2024 .

في مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتتبنى استراتيجية لجلب الاستثمار الأجنبي في مجال الرعاية الصحية، وتابع: لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه رئيس الهيئة، أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة خصبة للاستثمارات المضافة في محافظات منظومة التغطية الصحية الشاملة، وتتطلع لتعزيز عدة مرتكزات ضمن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، ومنها محور الصيدلة والدواء، وتطبيق تكنولوجيا العلاج الشخصي، والصيدلة الإكلينيكية والصيدليات الخضراء، ورفع كفاءة العنصر البشري، إضافة إلى تعزيز محور الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت، وتطويع الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، لخدمة كافة مناحي الرعاية الصحية وبما يضمن كفاءة الخدمات وجودتها.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد السبكي الطفرة الصحية التي شهدها القطاع الصحي المصري، والخطة الطموحة للتحول الصحي المرحلي في مصر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، ومن المقرر تطبيقه في 5 محافظات أخرى خلال العامين المقبلين، ليشمل نظام التغطية الصحية الشاملة كافة المصريين بحلول عام 2030، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أن أبرز موضوعات التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والأمريكي، ستشمل أكاديمية لتدريب القوى البشرية وذلك بالشراكة مع مستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن دعم الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق مع الشركات الكبرى لدعم مفهوم ميكنة الصيدليات وتطويع التكنولوجيا في القطاع الصحي، وذلك بما ييسر وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بأعلى معايير الجودة.

من جانبه أشاد ستيف لوتس نائب رئيس غرفة الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، بالتحول الملحوظ في فكر القطاع الصحي في مصر والنقلة النوعية في مستوى وجودة الخدمات المقدمة، ويؤكد: سنضع ملف التعاون في مجال الرعاية الصحية في مصر على أجندة الاولويات.

فيما أكد وفد مجلس الأعمال المصري الأمريكي سعى المجلس خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا لزيادة استثماراتها في مصر، وذلك لما لمسوه من وضوح الرؤية المستقبلية لمصر في قطاع الرعاية الصحية.

هذا وحضر اللقاء من هيئة الرعاية الصحية كلًا من، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، المهندس محمد السيسي، المشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف علي التعاون مع منظمات التنمية الدولية، والدكتورة نوران سامي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

39c71843-6d98-45f4-b9be-1d6946abd6f2

48c547bb-f9df-42f0-a925-7a5e749d72a6

792dbcde-e5fb-4280-81f0-109201cea616

99849ed4-94ee-4521-a66b-846c1df94664

b14db84e-929d-4f28-a953-dcab19b64214

bdb721bf-c28d-49a5-b0d0-cdb73d9eea3d

c80e4ff9-5772-42e2-9dc6-017b82155b3a (1)

c80e4ff9-5772-42e2-9dc6-017b82155b3a