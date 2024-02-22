استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط مواد مخدرة بحوزة 3 عاطلين في بدر

استعجلت نيابة الشروق وبدر، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من مخدر والحشيش، بمدينة بدر، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر، ونجحت في ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.