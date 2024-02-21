تعليم الجيزة تشهد الحفل السنوي للمدرسة السعيدية

نظمت مدرسة السعيدية الثانوية، اليوم الأربعاء، الحفل السنوي للمدرسة السعيدية، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، وبعض من قدامى خريجي المدرسة السعيدية.

ورحب “سلومة” خلال كلمته بالحضور، وعبر فيها عن أهمية المدرسة السعيدية وعراقتها، وامتنانه لقدامى لخريجي المدرسة.

كما وجه كلمة إلى طلاب السعيدية أشار فيها إلى أن العمل الجاد والمثابرة والاهتمام بالدراسة من جانب الطلاب، لأنهم رجال المستقبل وأن رفعة الوطن ملقاة على عاتقهم، فهم أمل مصر ومستقبلها.

خلال الحفل كرم أشرف سلومة كل من وكيل المديرية، ومدير المدرسة، وخريجي السعيدية، ووكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وبعض من العاملين بالمدرسة، والطلاب المتميزين، وذلك بمنحهم دروع وشهادات تقدير، عرفانا بدورهم وجهودهم.