لابيد يتهم نتنياهو باختراع تهديد غير موجود

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكنيست للتصويت على الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، متهمًا إياه باختراع تهديد غير موجود.

جاءت تصريحات لابيد ردًا على ما قاله نتنياهو حول إن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يقرب السلام بل سيؤدي إلى إبعاده.

نفى لابيد وجود أي اقتراح بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، مؤكدًا أن علاقاته مع الإدارة الأمريكية أفضل بكثير من علاقات نتنياهو، وأن تأكد من عدم وجود أي اقتراح من هذا القبيل.

اتهم لابيد نتنياهو باختراع تهديد غير موجود، وأن لا يوجد مسؤول واحد في العالم عرض اعترافا أحاديا بالفلسطينيين.

أيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بيان حكومة نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد".

نص بيان الكنيست

"ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".