نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس كلية الآداب

عقد مجلس كلية الآداب بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، أول اجتماع له في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب، وبحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والأكاديمية، والبحثية، والإدارية، والخدمية.

وأكد الدكتور عبد المولى، خلال الاجتماع؛ على ضرورة التيسير على الطلاب، وأولياء الأمور، وتلبية رغبات الطلاب؛ وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك، والاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب، موجها إلى ضرورة العمل الجاد، وانتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم، والرعاية للطلاب؛ لتحصيل المواد التعليمية.

وأشار “عبدالمولي” إلى قرار مجلس الجامعة؛ بشأن نشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة، كخطوة ضرورية؛ لوضعها على موقع الجامعة، وإتاحتها للطلاب.

وأكد أن كلية الآداب تحمل رسالة سامية، والتزامًا أمام المجتمع؛ لكونها كلية العلوم الإنسانية في جامعة أسيوط، وتقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، وتعدّ خريجين قادرين على المشاركة بفاعلية في صنع مستقبل وطنهم، وتضمّ نخبة متميّزة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين؛ بتجويد عملية التعليم، والبحث العلمي المواكب لمستجدّات العصر، وتحفيز الطلاب على التعلّم المستمرّ، والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع، وتطلعاته، موجها خالص التقدير والاحترام للجهود المخلصة التي يبذلها رئيس الجامعة، الدكتور أحمد المنشاوي؛ في متابعته لشئون الكلية، في سبيل إنجاح العملية التعليمية، والاستجابة السريعة؛ لمواجهة التحديات الموجودة بالكلية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للتطوير.