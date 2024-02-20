دوري أبطال أوروبا.. «سانشو VS دي يونج» تشكيل بروسيا دورتموند وآيندهوفن

يستعد ملعب فيليبس ستاديون لاستضافة قمة كروية نارية تجمع بين آيندهوفن الهولندي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أعلن كلا المدربين بيتر بوسز وإيدين تيرزيتش عن التشكيلتين الرسميتين للفريقين.

يعتمد مدرب دورتموند إيدين تيرزيتش على قوته الضاربة في خط الهجوم بقيادة الثلاثي دونيل مالين ونيكلاس فولكروج وجادون سانشو، حيث يهدف لاستغلال سرعتهم وقوتهم التهديفية لاختراق دفاع آيندهوفن.

يوفر كل من ماركو رويس وإمري تشان وإيمري تشان الدعم الهجومي من خط الوسط، بينما سيتولى مارسيل سابيتزر مهمة تنظيم اللعب. سيشكل الرباعي جوليان رييرسون وماتس هوميلز ونيكو شلوتيربيك وإيان ماتسين خط الدفاع أمام الحارس المميز جريجور كوبيل.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالآتي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

الدفاع: جوليان رييرسون- ماتس هوميلز- نيكو ستشلوتيربيك- أيان ماتسين

خط الوسط: مارسيل سابيتزر- ماركو رويس- إميري كان

خط الهجوم: دونيل مالين- نيكلاس فولكروج- جادون سانشو

على الجانب الآخر، دفع مدرب آيندهوفن بيتر بوسز بتشكيل هجومي يضم الثلاثي الخطير لوك دي يونج ويوهان باكايوكو وهيرفينج لوزانو، وذلك لممارسة ضغط هجومي مبكر على دفاع دورتموند.

وجاء تشكيل ايندهوفن كالآتي:

حراسة المرمى: والتر بينيتيز

خط الدفاع: جوردان تيزي- جيردي ستشوتين- أوليفير بوسكاجلي- سيرجينو ديست

خط الوسط: ماليك تيلمان- خوي فيرمان- إسماعيل صايبري

خط الهجوم: يوهان باكايوكو- لوك دي يونج- هيرفينج لوزانو

