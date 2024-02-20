دراسة حديثة تكتشف روائح تساعد في علاج الاكتئاب

توصلت دراسة حديثة لطريقة تعتبر غريبة تساعد في علاج الاكتئاب او ربما تقليل أعراضه، أجرى الدراسة باحثون في جامعة "بيتسبرغ" الموجودة في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، وتعتمد الطريقة الغير مألوفة على تعريض المريض لمجموعة من الروائح واظهرت الدراسة أن العلاج بالروائح قد يسهم في التغلب على الاكتئاب لأن الرائحة تساعد على تنشيط الذكريات الإيجابية لدى المريض.

نشرت الدراسة في jama network open واجرى الباحثون اختبار لـ12 رائحة في قوارير غير شفافة على 32 شخصا يعانون من الاكتئاب وتتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، وشكلت الروائح كل من "القهوة المطحونة، الكمون، زيت جوز الهند، النبيذ الأحمر، القرنفل، البرتقال، الفانيليا، الكاتشب، زيت البرتقال الأساسي"، وساهمت تلك الروائح في إثارة ذكريات أكثر حيوية لدى مرضى الاكتئاب عن طريق تحفيز اللوزة الدماغية من خلال الوصلات العصبية في البصلة الشمية وهي كتلة من الأنسجة العصبية في البصلة الشمية والتي هي عبارة عن كتلة من الأنسجة العصبية المرتبطة بحاسة الشم.

وكشفت الدراسة أن تحسين الذاكرة لدى المصابين بالاكتئاب يساعدهم على الشفاء بشكل أسرع ويساهم في تعزيز قدراتهم على حل المشكلات والتحكم في المشاعر، ويخطط القائمين على الدراسة لاستخدام ماسح ضوئي للدماغ في المستقبل لإثبات صحة نظريتها.