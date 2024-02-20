إطلاق "المنصة الإماراتية الفرنسية" للحد من تداعيات تغير المناخ

أعلن مجلس الأعمال الإماراتي-الفرنسي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق "المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي" وقعها من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28 ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ، ومن الجانب الفرنسي برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

ومن جابنه أوضح الدكتور سلطان الجابر، أن هذه المنصة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة، وبما يخدم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها.

وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق وتحقيق مستوى عالٍ من المشاركة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وإيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة الأمد للتعاون والاستثمار بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي.

