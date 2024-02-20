«الشباب والرياضة» بشمال سيناء تناقش خطة العمل للعام المالي 2023/2024

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الشؤون الماليه والادارية، بحضور حاتم حميد مدير الشؤون الماليه , وعماد المغربي مدير الموارد البشرية.

وناقش الاجتماع ، بعض المشكلات والمعوقات والمقترحات التي تقدم بها الحضور وكذلك تقديم بعض الحلول لتلك المشكلات ودراسة تنفيذ مقرحات التدريب والحصري لبعض البيانات التي من شأنها معالجة تلك المشكلات، تنسيقية لمراجعة خطة عمل الوزارة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وما تتضمنه من سلسلة من الأنشطة والبرامج المختلف ضمن برنامج عمل الحكومة, لتنفيذ المشروعات والبرامج المُحدد تنفيذها خلال العام المقبل فى جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب..

وتتطرق الاجتماع ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على كل الهيئات الرياضية على نطاق المحافظة.

ويأتي ذلك في اطار دور مديريه الشباب والرياضة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على المال العام ومتابعة الجهات الرقابية الدورية للأعمال المالية والإدارية بالهيئات الرياضية للتأكد من بتطبيق اللوائح والقوانين وايضا لمراجعة وفحص الاعمال المالية والإدارية والقانونية والمخزنية وغيرها بالهيئات الرياضية على مستوى محافظة شمال سيناء.