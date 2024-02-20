في جولة ميدانية.. وكيل التعليم يتابع غياب طلاب إدارة دمياط الجديدة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بإدارة دمياط الجديدة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدي إنتظام الطلاب في الحضور؛ إذ تفقد اليوم الثلاثاء، محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة لتعليمية.

وتابع وكيل الوزارة مدارس دكتور مشرفة الثانوية العسكرية وعمر بن العزيز الثانوية بنات وأبو بكر الثانوية المشتركة ونور المعارف الثانوية كما تفقد وكيل الوزارة مدارس ٢٥ يناير للتعليم الأساسي والسيدة خديجة للتعليم الأساسي وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد ونسب حضور الطلاب مؤكدا علي حصر غياب الطلاب في كل حصة وناقش العديد من الحلول المقترحة وأكد علي تفعيل الاشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصاً علي ابنائنا الطلاب.

كما وجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بدمياط وتابع انتظام العملية التعليمية بالفصول الدراسية مشددا على حصر غياب الطالبات لكل حصة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب.

كما وجه بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.