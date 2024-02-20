حملات تفتيشية على المعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران بديرمواس بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس اليوم الثلاثاء، الحالة العامة للمعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران، وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أجهزة الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ ورخص كافة العاملين بالمشروع.

وجاء ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين بقرى شرق النيل.

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