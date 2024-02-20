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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملات تفتيشية على المعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران بديرمواس بالمنيا

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المعديات النيلية
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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس اليوم الثلاثاء، الحالة العامة للمعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران، وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أجهزة الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ ورخص كافة العاملين بالمشروع.

وجاء ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين بقرى شرق النيل.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مركز ديرمواس شرق النيل حملات تفتيشية المنيا المعديات النيلية