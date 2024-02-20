حيثيات تغريم مريهام كلير للتشهير والإساءة بمستشار سابق بالمحكمة

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم عارضة أزياء ميريهام هشام وشهرتها ميريهام كلير وأحد المواقع الاخبارية مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه بالتشهير بالمستشار القانونى هيثم عباس رئيس بمحكمة الاستئناف السابق والإساءة له .

وأكدت حيثيات المحكمة أن المدعى عليه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة استوفت شروطها القانونية بان طالبت بتغريم المدعى عليهما مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار من جراء نشرهما لمحتوى مسى للمدعى ينال من سمعته واعتباره مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

وكشفت الحيثيات عن الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس والتى تضمنت أن ميريهام خرجت خلال بث مباشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعى والتى أدعت فيه أن مقيم الدعوى لكونه كان دفاعها ووكيلها فى إحدى القضايا السابقة وعلى إثرها أقدمت ميريهام خلال البث المباشر بان المدعى عليه المحامى باع القضية دون تحرى الدقة ودون مراعاة للقانون وهو ما يعد تشهير للمدعى عليه يوثر على سمعته المهنية كمحامى باعتبارها مهنة من المهن القائمة فى الأساس على السمعة الأمر الذى ترتب عليه بالتبعية لأضرار مادية وادبية من بينها التأثير على الحياة المهنية .