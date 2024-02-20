جهود لكشف غموض اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض تغيب شاب يدعى كريم محمد، 27 سنة، مقيم بمنطقة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة مدينة القناطر الخيرية، عقب ذهابه لعمله بمدينة بنى سويف وانقطع تواصله مع أسرته.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من أهلية الشاب كريم محمد، 27 مقيم باسوس دائرة المركز منذ أكثر من شهر ولم تعلم أهليته أي معلومات عنه.

وأفادت الأسرة، أن "كريم" انقطع اتصاله مع أسرته منذ شهر 1 الماضي حيث ذهب لعمله في التجارة في بنى سويف ومناطق بالصعيد ومنذ ذلك الحين أغلق هاتفه المحمول ولم تعلم الأسرة شيئًا عنه.

وحرر محضر بالواقعة، وجرى نشر صور المتغيب لكشف ملابسات الواقعة والعثور عليه.