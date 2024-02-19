الخليفى يعترف: مبابى فى ريال مدريد

فى مفاجئة مدوية، كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن أن القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد اعترف بانتقال لاعب الفريق كيليان مبابي، إلى ريال مدريد.

وكانت بعض التقارير قد أكدت اليوم الاثنين، ان كيليان مبابى قد وقع بشكل رسمي على عقود انتقاله لريال مدريد بعقد يمتد حتى 2029، بصفقة انتقال حرة.

وذكرت صحيفة اس الاسبانية، بأن ناصر الخليفي أجرى عدة اجتماعات مع أشخاص يثق بهم، هذا الأسبوع، واعترف في أحدها بأن مبابي قد وقع لريال مدريد بنسبة 100%.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد من الممكن أن يلتقي مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذلك تعامل ادارة المرينجى بحذر شديد مع صفقة مبابي .