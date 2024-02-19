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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

لبيب: علاقتنا مع الأهلي تاريخية ونفتح صفحة جديدة مع الجميع

الخطيب ولبيب منذ
الخطيب ولبيب منذ قليل
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رحب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بمجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال رئيس نادي الزمالك على هامش الزياة:" تواجدمجلس الأهلي بالقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب".

وأضاف لبيب: “كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة”.

وأشار :" الزمالك والأهلي هما قطبي الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وتابع رئيس الزمالك:" نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وأردف لبيب قائلاً:" علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسؤول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ أخر".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً:" أرحب بكل من تواجد من مسؤولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمة الله عليه".

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