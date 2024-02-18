بافتا 2024.. دافني جوي أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "The Holdovers"

فازت الممثلة الأمريكية دافني جوي راندولف، بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما (بافتا)، لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “The Holdovers”، وذلك خلال الحفل السنوي الـ77، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

يدور العمل حول المدرس (بول هونهام) حاد الطباع والذي يكرهه كل طلابه وزملائه، وفي عطلة رأس السنة يتقاطع طريقه مع الطالب المشاغب (أجنوس)، وسرعان ما تتطور الأمور بينهما إلى صداقة غير متوقعة.

وتصدر ترشيحات الجوائز هذا العام، فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحًا، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في ترشيحات الأوسكار أيضًا. ويلي فيلم "نولان"، دراما يورجوس لانثيموس الغرائبية “Poor Things” من بطولة النجمة إيما ستون، برصيد 11 ترشيحًا.