تعرف على رسائل جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

وجه البرتغالي جوزية جوميز مدرب فريق الزمالك، رسائل تحفيزية للاعبين وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي غدا الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وطالب جوميز اللاعبين خلال التدريب الختامي، بالعودة من مدينة الإسماعيلية بحصد الثلاث نقاط، وأن يخوض الفريق اللقاء بتركيز وروح قتالية عالية، مؤكدا ثقته في قدرات جميع اللاعبين.

كما حذر جوميز اللاعبين من فريق الإسماعيلي الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور ومنتشي بالفوز على سيراميكا منذ أيام قليلة بمسابقة الدوري الممتاز .

ويدخل فريق الزمالك لقاء الإسماعيلي برصيد 11 نقطة، وذلك من خوض 8 مباريات، ويأتي في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز .

وخلال 8 مباريات خاضهم الفارس الأبيض بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 3 مباريات .