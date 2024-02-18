الدورى الألمانى.. شوط أول مثير بين فرانكفورت وفرايبورج

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره فرايبورج، بهدفين لكل فريق، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

سجل عمر مرموش هدف التقدم لصالح فريق آنتراخت فرانكفورت، فى الدقيقة الـ 27، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب أنسجار كناوف فى الدقيقة الـ 35، بينما جاء هدف اصحاب الأرض عن طريق اللاعب ريتسو دوان فى الدقيقة الـ 30، وفى الدقيقة الـ 46 سجل فينتشينزو جريفو هدف التعديل من ركلة جزاء.

ودخل فريق أينتراخت فرانكفورت اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، ماكوتو هاسيبي، وليان باتشو.

خط الوسط: أوريليو بوتا، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، فيليب ماكس، فارس شعيبي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ساسا كالادزيتش.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يقع فريق فرايبورج فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.