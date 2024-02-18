الدورى الإيطالى.. بولونيا يحقق فوز صعب على لاتسيو

حقق فريق بولونيا، فوزاً مهما على نظيره لاتسيو، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب أسامة العزوزي فى الدقيقة الـ 39، وفى الدقيقة 79 سجل جوشوا زيركزي الهدف الثانى لبولونيا، بينما جاء هدف لاتسيو عن طريق اللاعب غوستاف ايساكسون فى الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق بولونيا رصيده الى النقطة الـ 45 فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 37 فى المركز الثامن.