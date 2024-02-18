محمد الباز: مرافعة مصر في "العدل الدولية" تجسد أهميتها للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا أمام لحظة فارقة بعد الإعلان عن مشاركة مصر في المرافعة المقبلة بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، برأي استشاري حول ممارسات إسرائيل في فلسطين منذ عام 1967، هي خطوة جيدة في مسار القضية الفلسطينية.

وأكد أن مشاركة مصر في المرافعة القادمة لمحكمة العدل الدولية، تجسيد لأهمية الدولة في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر هي السند الدائم للشعب الفلسطيني، والعمود الفقري للقضية الفلسطينية بدورها التاريخي.

وأشار "الباز"، إلى أن مصر كانت في صدامٍ مباشر لسنواتٍ عديدة، وبالتالي، فمذكرات مصر التي ستقدمها لمحكمة العدل الدولية، ستكون أكثر تكاملًا ووضوحًا.

وتابع، أن الرأي العام العالمي، أصبح مستعدًا على المستويين النفسي والإنساني، أن يستمع لما فعلته إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت تسوّق نفسها للمجتمع الدولي على أنها صاحبة حق.