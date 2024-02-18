الدورى الفرنسى.. لوريان يقهر ستراسبورج فى الشوط الأول

تقدم فريق لوريان على نظيره ستراسبورج، بهدفين دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

سجل هدفى لوريان اللاعب محمد بامبا بعد دقيقتين من بداية اللقاء، وفى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول.

سيطر فريق لوريان على مجريات الشوط الأول ونجح خل سطرته على الكرة بتسجيل هدفى اللقاء حتى الآن.

ويحتل فريق ستراسبورج المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق لوريان المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة فى ترتيب الدورى الفرنسى.