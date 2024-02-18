قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: يجب أن ننهي الحرب في قطاع غزة.

واضاف بوريل خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن: لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط من دون آفاق واضحة للشعب الفلسطيني.

وتابع ،علينا أن ندعم مبادرة السلام العربية وعلى الولايات المتحدة أن تكون معنا.

وانطلقت أعمال الدورة الـ60 لمؤتمر ميونخ للأمن،الجمعة الماضي، والتي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2024، حيث يشارك فيها عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسئولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والإستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية.

وتتصدر الحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن قضايا الهجرة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي