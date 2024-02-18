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الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطيني

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطيني ضد العدوان الذي يتعرض له.. مشددا على أهمية وقف الانتهاكات التي طالت المدنيين والعمل على إيصال المساعدات إليهم، فضلًا عن توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي.

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي اليوم /الأحد/ مع السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر الزعبي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه.. أكد السفير الأردني سعي بلاده لتوسيع آفاق التعاون البنّاء مع العراق في شتى المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

العراق الشعب الفلسطيني