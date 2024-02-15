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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عبدالشافي يجري أشعة بعد إصابته في مران الزمالك

عبدالشافي لاعب الزمالك
عبدالشافي لاعب الزمالك
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كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن تعرض محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق لإصابة في المران اليوم الخميس.

وقال أسامة في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، إن عبدالشافي تعرض لإصابة في الركبة، وسيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد حجم إصابته.

ويواجه فريق الزمالك أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر بمباراة الإسماعيلي المقبلة، حيث تعرض عبدالشافي وفتوح لإصابة، وقام النادي بالاستغناء عن عبدالله جمعة وحاتم سكر في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري.

الزمالك محمد عبدالشافي الإسماعيلي أيمن مصطفى