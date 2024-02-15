حسام حسن: "منتخب الساجدين هيرجع من تاني"

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن لقب "منتخب الساجدين" كان لقب مشرف لمصر ولكل لاعب مصري في القارة السمراء، خاصة إنه يكشف مدى التزام اللاعب وأن النجاحات توفيق من عند الله.

وتابع العميد خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الخميس، أن الشعب المصرى سيرى اللاعبين بعد كل فوز وانتصار، مُعلقاً: "منتخب الساجدين هيرجع تاني إن شاء الله".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.