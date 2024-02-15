بعد السندريلا.. منى زكي تعود للسير الذاتية بتجسيد أم كلثوم

تعاقدت النجمة منى زكي على تقديم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم خلال فيلم سينمائي جديد.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الفيلم عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث تجسد بطولته النجمة منى زكي ويتولى التأليف أحمد مراد ويخرجه مروان حامد.

ويعد تجسيد منى لدور كوكب الشرق هو التجربة الثانية لها في تقديم السيرة الذاتية بعد أن قدمت مسلسل السندريلا عن قصة حياة سعاد حسني، أما المحطة الثالثة فقد جسدت منى شخصية جيهان السادات خلال فيلم "أيام السادات".

ويذكر أن منى زكي يعرض لها في السينمات حاليا فيلم "رحلة 404" الذي يدور حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجمل جمع مبلغ مالي كبير.

فيلم "رحلة 404" يشارك في بطولته خالد الصاوي، الفنانة شيرين رضا، الفنان محمد علاء، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.