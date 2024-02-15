الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي يعتزم زيارة فرنسا وألمانيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس 15 فبراير 2024 أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيسافر إلى فرنسا وألمانيا يومي 16 و17 فبراير للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​والاجتماع مع العديد من القادة الأوروبيين.

وتأتي هذه الرحلة بينما يأمل زيلينسكي في الحصول على الدعم العسكري وسط نزاع التمويل المستمر في واشنطن.

وسيبدأ زيلينسكي جولته بلقاء المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ألمانيا وفرنسا، وفقًا للمكتب الرئاسي، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.

وسيتحدث الرئيس الأوكراني بعد ذلك على المسرح الرئيسي لمؤتمر ميونيخ للأمن في 17 فبراير، وسيعقد عدة اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر.

وأوضح بيان الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي سيلتقي بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والرئيس التشيكي بيتر بافيل، ورئيسي وزراء الدنمارك وهولندا ميتي فريدريكسن ومارك روتي، بالإضافة إلى زعماء دول أخرى وممثلي قطاع الأعمال.

مؤتمر ميونيخ للأمن هو حدث سنوي يجمع قادة الأمن والدفاع من جميع أنحاء العالم وسيعقد هذا العام في ميونيخ، ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير.

وأظهر مؤشر ميونيخ الأمني ​​لعام 2024، وهو عبارة عن مجموعة بيانات حول تصورات المخاطر العالمية التي تم إعدادها قبل المؤتمر، أن تصور روسيا كتهديد في دول مجموعة السبع (G7) وبريكس (باستثناء روسيا) قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.