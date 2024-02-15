«تموين الأقصر»: فتح أبواب معارض "أهلا رمضان" من اليوم لمدة شهر

قال تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن هناك حالة من الاستعداد الدائم من شهر رمضان الماضي مرورًا بمبادرة تخفيض الأسعار التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والآن يتم تجديد المعارض المُقامة بالفعل لاستقبال شهر رمضان.

وأضاف «صلاح» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه كان هناك اجتماع السبت الماضي مع على المصيلحي مدير التموين، الذي وجه بعد اجتماعات كثيرة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام للغرف التجارية، و جهاز حماية المستهلك، بالبدء في فتح أبواب المعارض من اليوم لمدة شهر أو أكثر حسب احتياج المواطنين.

وتابع، أنه في محافظة الأقصر، تم عقد اجتماع مع محافظ الأقصر مصطفى ألهم، والغرف التجارية وحماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، وتم إقامة 7 معارض رئيسية في جميع المدن بخلاف 30 شادر سيتم افتتاحهم تباعًا خلال هذا الأسبوع، بجانب أنه سيكون هناك خطة للسيارات المتنقلة التي تجوب المناطق التي يقل فيها عدد المعارض والمنافذ.

وأشار وكيل التموين أن أبرز السلع الغذائية في المعارض، هي الأرز والزيت والسكر والمكرونة والشاي والبقوليات والبلح واللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة، وذلك بأسعار مخفضة عن أسعار السوق بحوالي من 25 % إلى 30%.

كما لفت إلى أنه هناك قاعدة بيانات كاملة محدثة بالتعداد السكاني لمحافظة الأقصر، وبالتالي يتم تحديد الكميات التي تتواجد في المعارض، مشيرا إلى أن هناك تنبيه على الشركات بالإمداد اليومي للسلع الغذائية، بالإضافة إلى فرض أسعار معلنة على كل صنف، وهناك ما يسمى بالرقابة الواعية على الأسواق حتى لا يكون السوق منفتح بزيادة في الأسعار.