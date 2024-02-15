محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع عمال وسائقي النظافة لبدء المنظومة الجديدة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أول اجتماع بمدينة شبرا الخيمة، مع المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة نهضة مصر والمسند إليها منظومة النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

جاء ذلك بحضور جميع عمال النظافة والسائقين والمشرفين للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمنظومة العمل لبدء عهد جديد لمنظومة النظافة بتلك المدن، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة والخصوص.

بدأ المحافظ الاجتماع بالترحيب بكل العاملين بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أن المحافظة داعمة لهم وتسعى جاهدة لتحسين حالتهم المعيشية والتأمينية والصحية بإعتبارهم العنصر الأهم لمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشيدا بالتعاون مع شركة نهضة مصر باعتبارها أحد الكيانات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية كبيرة لمنظومة النظافة.

وبعد انتهاء الاجتماع قام المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر بجولة تفقدية لشوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص، لتفقد منظومة العمل بعد تسلم الشركة مهام العمل مطالبا العمال ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة ومنع وجود أي تراكمات بالشوارع، مشيرا إلى أن الشركة سوف توفر تروسيكلات لجمع القمامة من الشوارع الجانبية ومن أمام المنازل لمنع إلقاء القمامة بالشوارع.

وحضر الاجتماع كل من المهندس سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص.