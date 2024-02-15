الرئيس السيسي يستقبل نظيره البرازيلي في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، في قصر الاتحادية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.