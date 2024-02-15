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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم ساحات مجمع ‫ناصر الطبي في خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت ساحات مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وسط تهديدات بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من المستشفى.

وقال عدد من المحتجزين داخل مستشفى ناصر الطبي، لوسائل إعلام فلسطينية، أنهم يطالبون الصليب الأحمر بإنقاذهم والتنسيق لضمان سلامة الطاقم الطبي وعشرات الجرحى ذات الأوضاع الحرجة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن المحتجزين، إن خلال خروج الفلسطينيين المتواجدين داخل مجمع ناصر الطبي، هاجمتهم جرافة عسكرية إسرائيلية، كما أجبرت قوات الاحتلال عدد كبير من النازحين على الخروج تجاة مدينة رفح عبر حاجزًا، وقام الاحتلال باعتقال العشرات من الشبان بينهم صحفيين وكوادر طبية.

قوات الاحتلال اقتحام ساحات مجمع ناصر خان يونس اعتقالات إسرائيلية