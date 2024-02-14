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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

السفير المصري في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي بمطار هواري بومدين

سفير مصر في الجزائر
سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي
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استقبل الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والمستشار رامي المبيض، والقنصل محمود مرشد، وعدد من مسئولي السفارة المصرية، بعثة الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي‎، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة. 

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

بعثة الأهلي السفارة المصرية الأهلي مع شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا