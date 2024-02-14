بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا "صور"

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى مطار هواري بومدين بالجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، قبل أن يخوض الفريق فقرة إحماء بدنية، وأعقبها بتنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي الجولة الثانية تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، وفي الجولة الثالثة تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف.