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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يهزم بتروجيت في دوري الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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حقق الفريق الأول للكرة الطائرة  بنادي الزمالك، الفوز على حساب فريق بتروجيت بنتيجة 0/3 بالأشواط ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مباريات الجولة الثانية لدور الـ 8 التصنيفي بالدوري.

و أصبح الزمالك  بهذا الفوز في التصنيف الأول في قرعة دور الـ 8 المقرر إقامتها غداً الخميس بين فرق دور الـ 8 التصنيفي والذي أقيم بنظام مجموع المباراتين حيث نجح الزمالك في الفوز على بتروجيت في المباراتين.

وبضم الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك كلا من أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

كرة الطائرة بنادي الزمالك بتروجيت أشرف أبو الحسن أيمن مصطفى