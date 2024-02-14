الزمالك يهزم بتروجيت في دوري الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، الفوز على حساب فريق بتروجيت بنتيجة 0/3 بالأشواط ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مباريات الجولة الثانية لدور الـ 8 التصنيفي بالدوري.

و أصبح الزمالك بهذا الفوز في التصنيف الأول في قرعة دور الـ 8 المقرر إقامتها غداً الخميس بين فرق دور الـ 8 التصنيفي والذي أقيم بنظام مجموع المباراتين حيث نجح الزمالك في الفوز على بتروجيت في المباراتين.

وبضم الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك كلا من أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.