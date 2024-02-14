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الأربعاء 14 فبراير 2024
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بوابة البرلمان

حنان عمار: مصر وتركيا تربطهما علاقات وطيدة ولهما ثقل إقليمي كبير

الدكتورة حنان عبده
الدكتورة حنان عبده عمار
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أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، وانعقاد قمة مصرية تركية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها تأتي في توقيت هام للغاية، تشهد فيه المنطقة أزمات طاحنة، وانتهاكات صارخة وحرب وحشية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وتركيا تمثل أهمية كبرى خلال الفترة الراهنة، وتساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في العديد من المجالات.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر وتركيا دولتين كبيرتين يربطهما علاقات وطيدة وتاريخية، ولهما ثقل إقليمي كبير، وأن تلك الزيارة فرصة سانحة لبحث سبل مواجهة كافة التحديات والأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وأوضحت النائبة، أن نتائج لقاء الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستؤتي ثمارها، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على مجمل الأوضاع في المنطقة.

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